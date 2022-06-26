شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ارتفاع نسبة حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية اليوم /السبت/، تسجيل ارتفاع نسبة حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 20% ، محذرة من حدوث زيادة تصاعدية بالحصيلة اليومية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر قوله إن "نسبة الحالات الموجبة قياساً بعدد فحوصات كورونا اليومية ارتفعت إلى 20% وهذه نسبة مرتفعة وتؤكد ما حذرت منه الصحة من حدوث ارتفاع تصاعدي يومي بأعداد الإصابات".



وأضاف أن "العراق يعيش حالياً بداية الموجة الخامسة، ولا نعرف متى تنخفض الإصابات وللأسف نلاحظ أن نسبة الملقحين ما زالت دون المستوى المطلوب والإقبال ضعيف".



وأكد أنه لا توجد حالياً زيادة بعدد الحالات الخاضعة للعلاج في المستشفى ونفترض أنها ستزيد مع استمرار الزيادة بحصيلة الإصابات بكورونا، ومن الممكن أن تزيد معها الحالات الخطرة.



وأشار إلى أن "احتمال حدوث طفرات جينية ومتحورات جديدة ممكن ويمثل خطراً مستمراً ويجب أن يبادر المجتمع إلى ضرورة تكثيف عمليات التطعيم لتحصين نفسه". ولفت إلى أن "وزارة الصحة مستعدة لأي متغير وبائي سواء ما يخص كورونا أو الحمى النزفية أو الكوليرا".



يذكر أنه منذ 20 يونيو الجارى تشهد حصيلة الإصابات اليومية بكورونا ارتفاعاً مستمراً بلغ ذورته اليوم بـ (1345 ) حالة.



وبخصوص ملف الكوليرا أوضح البدر أن "آخر إحصائية مقدمة من دائرة الصحة العامة أكدت تسجيل 19 حالة، 10 منها في السليمانية و5 منها في كركوك وفي المثنى حالتان وبغداد الرصافة واحدة وديالى واحدة".



وبين أن "هناك حالات مشتبه بإصابتها وحالياً أرسلت العينات إلى مختبر الصحة المركزي ومن الممكن أن يزداد عدد الإصابات المشخصة".