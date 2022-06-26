شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يستقبل رئيس وزراء العراق لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الكاظمي وصل جدة مساء السبت.

وأضافت أن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي"، حيث أعرب عن ترحيبه به وبمرافقيه في السعودية.

وتابعت أن وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي كان في الاستقبال أيضا.