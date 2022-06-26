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ولى العهد السعودى يستقبل رئيس وزراء العراق لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز

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القاهرة - سامية سيد - استقبل ولي العهد السعودى الأمير رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس" بأن الكاظمي وصل جدة مساء السبت.

وأضافت أن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي"، حيث أعرب عن ترحيبه به وبمرافقيه في السعودية.

وتابعت أن وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي كان في الاستقبال أيضا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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