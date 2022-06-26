شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: على أولياء الأمور الإبلاغ عن أبنائهم "المتعاطين" لعلاجهم دون مساءلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الداخلية الكويتية أولياء الأمور إلى إبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم الذين يتعاطون المخدرات حتى يتم علاجهم ورعايتهم وتأهيلهم دون مساءلة جنائية، وذلك في إطار الحملة التوعوية للوقاية من تعاطي المخدرات تحت شعار "وياك".

أكدت وزارة الداخلية بالكويت، أن أجهزتها المعنية تتعامل بكل حزم في مكافحة آفة المخدرات سواء بضبط مهربي ومروجي هذه السموم أو عن طريق التوعية المكثفة بآثار هذه الآفة المدمرة، مشيرة إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يضعان أولوية كبرى للتصدي لآفة المخدرات.

وأضافت الوزارة أنها مستمرة في الحملات التوعوية لسياسة وإدارة الوقاية من تعاطي المخدرات وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، نفذت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الحملة التوعوية للوقاية من تعاطي المخدرات تحت شعار «ويّاك».

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي للحد من تنامي آفة المخدرات بين كافة شرائح المجتمع من خلال نشر الحقائق عن خطورة المخدرات والتأكيد على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس) في تعزيز مفاهيم الرقابة التربوية لحماية النشء والشباب من هذه الآفة المدمرة.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم بجهود كبيرة في ضبط ومروجي المخدرات، فقد استطاعت في العام 2021 أن تسجل تميزاً أمنياً كبيراً في مواجهة انتشار المخدرات أدى ذلك إلى انخفاض عدد الوفيات بسبب المخدرات، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 24%، وفي المقابل ارتفع عدد القضايا المضبوطة لتصل إلى (2360) قضية والمتهمون بها (2990)، في حين كانت في عام 2020 (1825) قضية والمتهمون بها (2489)، وفي النصف الأول من عام 2022 تمكنت الأجهزة الأمنية المختلفة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية وإلقاء القبض على المتهمين.