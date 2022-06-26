شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لنحو 217 ألف حاج عبر جميع المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تقديم خدماتها العلاجية والوقائية لـ 216 ألفًا و981 حاجًا وحاجة عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، وذلك منذ بدء قدوم الحجاج حتى يوم الاثنين الماضى.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم العلاج الوقائي للحمى الشوكية بلغ 10 آلاف و101 حاجًا وحاجة، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين الذين حصلوا على لقاح شلل الأطفال 31 ألفًا و936 حاجًا وحاجة، وبلغ عدد القادمين الذين تلقوا لقاح الحمى الصفراء 12 ألفًا و145 حاجًا وحاجة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ الجوية حتى يوم الاثنين الماضي بلغ 209 آلاف و865 حاجًا وحاجة بنسبة 97% من إجمالي القادمين عبر جميع المنافذ، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البرية 4 آلاف و626 حاجًا وحاجة بنسبة 2%، وعبر المنافذ البحرية 2490 حاجًا وحاجة بنسبة 1%.



يذكر أن وزارة الصحة السعودية جهّزت خلال موسم حج هذا العام، 1443هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 25 مستشفى، يساندها 156 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 5 آلاف سرير، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1053 سريرًا، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 241 سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.



كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثّفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 17 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.