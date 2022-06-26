شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تلقى القبض على 8 نساء يشتبه فى انضمامهن إلى تنظيم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية تمكن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه فى انضمامهن إلى تنظيم إرهابى، وذلك بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربى تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة.

وذكرت الداخلية التونسية - في بيان - أنه باستشارة النيابة العامة تحوّلت مختلف الوحدات الأمنية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف امرأتين في مرحلة أولى، ثمّ بتدقيق التفتيش تمّ اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء مُبلغ عنهن لاتهامهن بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وقررت النيابة العامة إحالة الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التونسي بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة التحقيق مع جميع الموقوفات.

يذكرأن، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مؤسسة الرئاسة، مؤكدة أن هناك تهديد يستهدف حياة الرئيس قيس سعيّد، وفقا لما أفادت قناة العربية، وكشفت الداخلية التونسية، عن اعتقال إرهابي كان يحاول استهداف مؤسسة الرئاسة، وأن هناك تهديدات إرهابية خطيرة تستهدف تقويض الأمن في البلاد.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة عن أنه يجري التحقيق مع 3 مسؤولين بتهم غسيل أموال داخل الدولة التونسية.