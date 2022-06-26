شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السليمانية بالعراق تؤكد أن وضع الكوليرا بالمحافظة لا يدعو للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير صحة السليمانية في العراق، صباح هورامي اليوم السبت، أن وضع إصابات الكوليرا في المحافظة لا يدعو إلى القلق، إذ تم تشكيل لجان عليا في عموم محافظات الإقليم والإدارات المستقلة بإشراف المحافظين وعضوية دوائر الصحة والجهات ذات العلاقة .

وأشار هورامي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى تقديم منظمة الصحة العالمية مؤخراً شحنة طبية عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمشاركة في تطويق المرض .

وتوقع أن يتم احتواء مرض الكوليرا خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون الوثيق بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية من خلال متابعة وزيارات الوفود المتخصصة منهما.

وأضاف أن " المديرية خصصت أربعة مستشفيات لاستقبال المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم، فضلاً عن متابعتها المستمرة لمراقبة أدائها"، منبهاً على أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يعدان من أهم أسباب انتشار الكوليرا .

وتشهد محافظة السليمانية منذ أكثر من أسبوع تفشياً للكوليرا، كما سجلت أربيل وعدد من المحافظات إصابات بالمرض.