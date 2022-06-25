شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت ذكى لتوزيع عبوات ماء زمزم على الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، توفير روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم الحجاج، علما بأن الروبوت الواحد بإمكانه توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة.

وكانت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد نقلت مؤخرا 40 ألف طن من ماء زمزم من محطات التعبئة بمكة المكرمة إلى خزانات زمزم بالمسجد النبوي، منذ بداية العام الهجري حتى الآن، وفق مواصفات قياسية تراعي أعلى معايير الجودة العالمية؛ لضمان سهولة وصول ماء زمزم لجميع زوار المسجد النبوي.

وأوضح محمد بن مصلح الجابري وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية، أن عمليات نقل ماء زمزم تتم عبر ناقلات مجهزة بصهاريج سعة 20 طنا يتم التأكد من سلامتها وإحكام إقفالها، بحيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.