شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 15 ألفا و416 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 15 ألفا و416 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 13 ألفا و412 مخالفا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجاري، أسفرت عن ضبط 15 ألفا و416 مخالفا، منهم 9 آلاف و572 مخالفا لنظام الإقامة و3 آلاف و747 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2097 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 331 شخصا، كما تم ضبط 31 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 70 ألفا و876 وافدا مخالفا منهم 67 ألفا و270 رجلا، و3 آلاف و606 نساء، فيما تمت إحالة 58 ألفا و754 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3 آلاف و426 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13 ألفا و412 مخالفا.

وحذرت الداخلية السعودية "من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء".