شكرا لقرائتكم خبر عن القوات التونسية تعتقل خلية نسائية في قرطاج يشتبه انضمامهن إلى تنظيم إرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني التونسي في مدينة قرطاج من إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إن ذلك يأتي على خلفية ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة.

وباستشارة النيابة العمومية تحوّلت مختلف الوحدات الأمنية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف امرأتين في مرحلة أولى ثمّ بتدقيق التفتيش تمّ اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء محلّ مناشير تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

كما أذنت النيابة العمومية في مرحلة ثانية بإحالة الملف على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة الأبحاث مع جميع الموقوفات.