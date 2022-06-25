شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة: وصول أكثر من 232 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 232 ألفا و756 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وذكرت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أن 200 ألف و791 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 22 ألفا و926 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة، مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع 10 آلاف و911 حاجاً في المدينة المنورة يوم أمس، ومن نيجيريا 9 آلاف و715 حاجاً، ومن العراق 8 آلاف و748 حاجاً، ومن إيران 6 آلاف و133 حاجاً، ثم حجاج الهند بواقع 6 آلاف و67 حاجاً.

وأضافت أن 152 ألفا و396 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 80 ألفا و337 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 431 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 946 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 547 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 26 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 155 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.