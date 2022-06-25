شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: غريقان وخسائر مادية فى حوادث مرتبطة بالأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الأمطار الغزيرة التى ضربت موريتانيا اليومين الماضيين إلى خسائر مادية فضلا عن غريق شخصان، وبحسب اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ الموريتانية، توفى شخصين غرقا في مقاطعتي مقامة ومونكل بولاية غورغول، وتسجيل خسائر مادية في مقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي جراء الأمطار الأخيرة.

وبحسب موقع صحرا ميديا الاخباري الموريتانى، قالت اللجنة إن أحد الضحايا أجنبي لقي ختفه غرقا في الواد الأبيظ، أما الضحية الثاني فقد لقي حتفه غرقا في أحد البرك في بلدية ملزم تيشط التابعة لمقاطعة مونكل.

وأضافت أنها سجلت خلال اليوم الأخير تضرر 21 عريشا في مركز فصالة بمقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي جراء العواصف والأمطار.

وفى السابق قال محمد محمود ولد اميه عمدة مدينة وادان شمال غرب موريتانيا، إن تساقط الأمطار في مدينة وادان، أدى إلى تشرد بعض الأسر، بعد أن جرفت المياه منازلهم، بحسب موقع صحرا ميديا الإخباري الموريتانى.

وأضاف ولد اميه، أن قلة هطول الأمطار بشكل عام على المدينة، جعل السكان يشيدون منازلهم عند مجاري السيول، ما أدى إلى سقوط الكثير منها.

وبحسب العمدة، فإن المتضررين من الأمطار لجؤوا إلى المبيت عند جيرانهم، داعيا إلى تقديم دعم “السكان المنكوبين“.