ما هو موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نتيجة الدبلومات الفنية 2022، هذا ما يبحث عنه آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مصر، استعدادا لظهور النتائج التي تحسم مستقبلهم التعليمي.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، في بيان صحفي أن نتيجة الدبلومات الفنية سيتم الإعلان عنها نهاية يونيو/ حزيران الجاري أو أوائل يوليو/ تموّز بحد أقصى.

واشتكى طلاب على مواقع التواصل الاجتماعي من تأخر ظهور النتيجة حتى الآن، مطالبين بسرعة تصحيح الأوراق، فيما تمنى آخرون أن تكون النتائج مبشرة.

وصرّح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني في مصر، بأن موعد امتحان الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2022 سيكون في 30 يوليو/ تموز المقبل.

وعن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، قال إن أعمال التصحيح مستمرة لامتحانات الدور الأول وسيتم إعلانها على الأغلب في نهاية شهر يونيو/ حزيران، مشدداً على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات والالتزام بضوابط التصحيح، حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأكمل: "على أن تكون نتيجة الدور الثاني أواخر شهر أغسطس/آب 2022"، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وأدى 830 ألفاً و753 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج"، إضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، داخل 3080 لجنة امتحانية.

خطوات الحصول على النتيجة

- الضغط على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج.

- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

- على الطالب أن يختار الشعبة الخاصة بع سواء "صناعي- زراعي- فندقي- تجاري".

4- على الطالب أن يحدد محافظته التي يقيم فيها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- إدخال بيانات الطالب الشخصية المطلوبة.

7- إضافة رقم الجلوس.

8- الضغط على زر استعلام.