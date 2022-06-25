شكرا لقرائتكم خبر عن باشاغا والدبيبة يرحبان بالبيان الخماسى الغربى بشأن ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيسا الحكومتين المتنافستين في ليبيا ببيان الدول الغربية الخمس الداعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "ذات مصداقية" في ليبيا.

وكتب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحى باشاغا في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أرحب بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "بصفتي رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال".

من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في بيان له بهذا الصدد إن "البيان الدولي المشترك ينسجم مع موقفه الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية".

وأضاف: "نبدي ارتياحنا لتوافق البيان مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية".

وأكد: "نجدد التزامنا بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك".