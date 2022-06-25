شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ارتفاع عدد قتلى أحداث مليلية المغربية إلى 18 مهاجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلاً عن مصادر محلية، بأن 13 من المهاجرين غير القانونين الذين كانوا ضمن تعداد المصابين خلال عملية اقتحام مدينة مليلية، لقوا مصرعهم مساء ذات اليوم، جراء مضاعفات الإصابات البليغة التي كانوا يعانون منها، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 18 حالة وفاة بين صفوف المقتحمين.