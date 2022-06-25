شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجا شرق محافظة أبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف انفجار،حافلة نقل جماعي للحجاج اليمنيين بمديرية مودية شرق محافظة أبين جنوب اليمن، فيما تضاربت الأنباء بشأن طبيعته، دون وقوع خسائر بشرية.

وبحسب مصادر أمنية يمنية، فإن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية اثناء مرور حافلة تنقل ركاب من الحجاج في مديرية مودية بمحافظة أبين.

وأشارت المصادر إلى أن الأضرار التي خلّفها الانفجار كانت خفيفة جدا، إذ تعرّض عدد من ركاب الحافلة لإصابات طفيفة، إضافة إلى تعرض الحافلة التي تقلّهم لأضرار سطحية في زجاج النوافذ وأضرار في بدن الحافلة.