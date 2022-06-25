محكمة مصرية: الزخم الإعلامي بشأن قضية نيرة أشرف لن يؤثر على عدالة القضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يونيو 2022

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أصدرت محكمة استئناف المنصورة، اليوم الجمعة، بيانًا صحفيًا أوضحت خلاله أن الزخم الذي تشهده المنابر الإعلامية حول قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، والذي ستبدأ أولى جلسات المحاكمة بشأنها، الأحد المقبل، لن تؤثر على القضاء والقضاة.



وأحال النائب العام المصري، الأربعاء، الشاب محمد عادل، المتهم بقتل زميلته بجامعة المنصورة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة، الأحد المقبل 26 يونيو الجاري، لمحاكمته.

وقال البيان الصادر عن محكمة الاستئناف: ”عقب ما أمر به القاضي عبد الرازق محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة، الأحد المقبل 26 يونيو، لنظر قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وقد لاحظت المحكمة زخمًا إعلاميًا حول تلك القضية بشكل مكثف وتناول فيه بعض من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعض الأمور ظنًا من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة“.