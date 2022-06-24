شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على طالب بالمغرب تنكر فى زى امرأة لاجتياز الامتحانات بدلا من صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة المحمدية فى المغرب، طالبا متنكرا فى زى امرأة من أجل اجتياز الامتحانات مكان صديقته بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثانى بالمدينة، وفق موقع العمق المغربى.



مثلت الواقعة الغريبة صدمة لدى الرأى العام الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بينما أكدت مصادر وفق الموقع المغربى، أن الطالب المعني بالأمر ليس غريبا عن الكلية، بل يدرس بها في سلك الماستر تخصص شعبة الاقتصاد والتدبير وهو من الطلبة المتميزين دراسيا.

وأن الطالب المعنى تنكر ودخل قاعة الاختبارات لاجتياز امتحان سلك الإجازة مكان إحدى صديقاته، قبل أن يتم ضبطه من طرف اللجنة المسؤولة عن الحراسة النظرية.

وأوضحت مصادر من داخل الكلية، أنه تم أيضا اعتقال الطالبة المعنية وهي سيدة متزوجة، اتفقت مع الطالب المعني ليجري الامتحان بمادة “méthodes économétrie” مكانها قبل أن يتم فضحه من طرف زملاء بقاعة الامتحان، لتتدخل لجنة الحراسة بالقاعة وتحيله على إدارة الكلية.

وأكدت المصادر أن الطالب المعني بالأمر موضوع الآن تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة يدرس بالكلية في سلك الماستر تخصص شعبة الاقتصاد والتدبير وهو من الطلبة المتميزين دراسيا، حيث خلفت هذه الواقعة صدمة لدى الطلبة والمسؤولين بالكلية، الذي وصفوه بالغريب والدخيل على الكلية.