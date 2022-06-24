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استهداف محيط حقل "كورمور" الغازى فى إقليم كردستان العراق بصاروخ كاتيوشا

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بأن هجوما بالصواريخ استهدف حقلا لإنتاج الغاز تابعا لشركة "دانة" الإماراتية على أطراف كركوك بإقليم كردستان العراق.

وقال المصدر الأمني - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن محيط حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في إقليم كردستان تعرض لهجوم صاروخي بالكاتيوشا ، فيما لم تعرف الأضرار حتى الآن.


ويشار إلى أنه هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها حقل "كورمور" خلال ثلاثة أيام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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