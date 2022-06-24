شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف محيط حقل "كورمور" الغازى فى إقليم كردستان العراق بصاروخ كاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بأن هجوما بالصواريخ استهدف حقلا لإنتاج الغاز تابعا لشركة "دانة" الإماراتية على أطراف كركوك بإقليم كردستان العراق.

وقال المصدر الأمني - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن محيط حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في إقليم كردستان تعرض لهجوم صاروخي بالكاتيوشا ، فيما لم تعرف الأضرار حتى الآن.



ويشار إلى أنه هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها حقل "كورمور" خلال ثلاثة أيام.