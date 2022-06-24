شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الإسلامى" يوجه بتقديم المساعدة للمتضررين من زلزال أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم الجمعة صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة، لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان مؤخرا.

وأوضح طه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المساعدات الإنسانية العاجلة تأتي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني الذي تضرر بصورة كبيرة من الزلزال، مؤكدا أن المساعدات التي يقدمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.



وجدد الأمين العام الدعوة لجميع المؤسسات الإنسانية في العالم الإسلامي للتحرك لتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الأفغاني لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر في أفغانستان.