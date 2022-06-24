شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يوافق على تقديم 143 مليون دولار لمكافحة الجفاف فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق البنك الدولي على منح الصومال 143 مليون دولار لمواجهة الجفاف، حيث تحتاج أعداد كبيرة من المواطنين إلى مساعدات إنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن التمويل سوف يدعم الصوماليين الأكثر احتياجا لمواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي في البلاد.. مشيرة إلى أن نحو 500 ألف أسرة في الصومال سوف يتلقون مساعدات نقدية لتمكينهم من شراء الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وقالت كريستينا سيفينسون، مديرة البنك الدولي في الصومال، إن النمو الاقتصادي ربما يتباطأ إلى 2.7% هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة بأن يصل إلى 3.2%.

وتأتي هذه المساعدات في ظل سعي الحكومة الصومالية إلى تعريف المنظمات الإنسانية والدول الصديقة بالمعاناة التي يمر بها البلاد بسبب الجفاف الذي يضرب معظم مناطق البلاد.