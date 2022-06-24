شكرا لقرائتكم خبر عن عون يؤكد موقف لبنان من القضية الفلسطينية وحق الفلسطينين فى إقامة دولتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس لبنان العماد ميشال عون موقف لبنان من القضية الفلسطينية والمتمثل بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتكريس حق العودة إلى أرض فلسطين للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن مقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني ليست بإرهاب.وفق بيان لرئاسة لبنان.

وأكد الرئيس عون على أهمية المحافظة على القدس التي تلتقي فيها الأديان الثلاثة: المسيحية والإسلام واليهودية، معتبرا أنه لا يمكن لأحد أن يتصور القدس من دون كنيسة القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة.

وأكد الرئيس اللبناني ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما التي تضمن حق العودة.