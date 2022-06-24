شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: سنكون من أوائل الدول الداعمة لتشكيل "ناتو" خاص بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، إنه يجرى تشكيل جبهة من مجموعات عربية هدفها حماية المنطقة، مردفا: "زيارتي لمصر، وزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تهدف لبحث مساعدة بعضنا البعض".

أضاف العاهل الأردني، في تصريحات لقناة CNBC الأمريكية نقلتها قناة العربية قبل قليل، أن الأردن ستكون من أوائل الدول التي تدعم تشكيل "ناتو" خاص بالشرق الأوسط، وتابع بالقول: "أزمة أوكرانيا تسببت بتراجع دور روسيا في سوريا، وتراجع دور روسيا في سوريا جعلنا نواجه مشاكل مع الميليشيات الشيعية".

وتابع العاهل الأردني في تصريحاته: "الميليشيات الشيعية في سوريا زادت من عمليات تهريب السلاح، ومع تراجع الدور الروسي في سوريا عاد تنظيم داعش للظهور".