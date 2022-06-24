شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القبض على 310 أشخاص وضبط 64 قطعة سلاح خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى القبض على 310 أشخاص من جنسيات مختلفة لتورطهم فى جرائم مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 64 قطعة سلاح حربى من مختلف الأنواع، وذلك فى حصيلة التدابير والإجراءات الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش فى مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر مايو الماضي.

وأكد الجيش اللبنانى - في بيان اليوم الجمعة، أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تنوعت بين الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات 64 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأشار الجيش اللبناني أنه تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.