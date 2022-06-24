شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن قصر أداء العمرة على الحجاج فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الجمعة، قصر أداء العمرة على الحجاج، بداية من اليوم الجمعة، وذلك تسهيلا لضيوف الرحمن وتخفيفا عليهم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه ابتداء من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجاج فقط، على أن يتاح الحجز مجددا عبر تطبيق "اعتمرنا" اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443.

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى كثفت اليوم الجمعة، خدماتها التنظيميةَ فى إدارة الحشود البشرية بشكل يومى لتسهيل حركة المصلين وضيوف الرحمن عند زيارتهم للمسجد النبوى خصوصاً فى التفويج للزيارة والصلاة فى الروضة الشريفة.