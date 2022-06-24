شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يغش مجددا.. الرئيس الأمريكى يحمل ورقة توجيهات بكيفية التصرف باجتماع عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن المصورين التقطوا، صورا لملاحظات كان يحملها الرئيس الأمريكى جو بايدن، وتم إعدادها من قبل فريقه، والتى تضمنت توجيهات محددة له منها " أنت تأخذ مقعدك"، "وتقدم تعليقات موجزة" ، "تغادر"، وتعليقات أخرى.

وأوضحت الصحيفة، أن المصورين التقطوا صور الملاحظات بعد أن رفع بايدن الورقة بينما كان يقرأ شيئا فى ظهرها، وذلك أثناء مخاطبته اجتماعات للمديرين التنفيذيين فى صناعة الرياح أمس الخميس.

الورقة كانت تحمل عنوان " تسلسل أحداث اجتماع الرياح" وتخبر الرئيس بدخول غرفة روزفلت وأن يلقى التحية على المشاركين، ثم يتوجه إلى مقعده. وتضمنت الورقة عبارة "وصول الصحفيين"، تتبعها عبارة "تقدم تعليقات موجزة"، ثم عبارة الصحفيين يرحلون"، متبوعة بعبارة " تسأل ليز شولر، رئيس شركة أفل كيو" سؤالا". وتشير الورقة للرئيس بأن ليز تشارك فى الاجتماع افتراضيا.

وفى مارس الماضى، التقطت عدسات الصحفيين صورا للرئيس يحمل ورقة عش يحمل نقاط للحديث تتعلق بتصريحاته عن الريس الروسى فلاديمير بوتين. كما أنه حمل ورقة ملاحظات فى أول مؤتمر صحفى له كرئيس العام الماضى، تحمل أسماء الصحفيين الذين يخطط لطلب السؤال منهم.

وتداول الصور الأخيرة لاجتماع أمس الخميس الجمهوريون والمحافظون على السوشيال ميديا، بعد أن ظلوا يشككون فى قدرة بايدن الذهنية وسخروا من استخدامه لمثل تلك الملاحظات. وقال مذيع فوكس نيوز شون هانيتى: "الورقة المقدسة"..تسريب أوراق الرئاسية لبايدن على الإنترنت يذكره بضرورة الجلوس".

وكان استطلاع لللرأى أجرته صحيفة وشنطن بوست وقناة ABC قد وجد فى فبراير الماضى أن 54% من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن لا يملك الحدة الذهنية التى يتطلبها منصب الرئاسة.