شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: جولة ولى العهد إلى مصر والأردن تعزز التعاون السياسى والاقتصادى والعسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة "الرياض" السعودية ، أن جولة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن هى مرتكز رئيسى لرسم خارطة للتحالفات فى ظل التحديات التى تعيشها المنطقة عبر تعزيز التعاون الاستراتيجى السياسى والاقتصادى والعسكرى.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان " صياغة المواقف" - أنه جرى استعراض العلاقات السعودية - المصرية الراسخة، وتم الاتفاق على تعزيزها لأعلى مستوى بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، انطلاقاً من وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أوسع، لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أنه في عمّان، تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، والمطالبة بضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.