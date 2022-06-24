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طقس الخليج.. نهار مغبر بالإمارات وصافى بالبحرين

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القاهرة - سامية سيد - تغلب درجات الحرارة المرتفعة على طقس الخليج مع تباين فى صفاء الأجواء من مدينة إلى أخرى.

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 44°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس. 

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً مغبراً وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي أقل بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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