شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سورية إماراتية لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح مع القائم بأعمال سفارة الإمارات بدمشق المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي العلاقات الثقافية وآفاق تطويرها بين البلدين.

وخلال لقاء عقد في مبنى وزارة الثقافة بدمشق، استعرض الجانبان مسار العلاقات بين البلدين، ونوّها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه والتطور على المستوى الثقافي، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجالات الكتاب والتراث والترميم والتوثيق والمتاحف والتأهيل الموسيقي للأطفال وتمكين اللغة العربية.