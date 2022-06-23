شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الليبية تسير أولى رحلاتها لنقل الحجاج لمطار جدة الدولى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن تشغيل أولى رحلاتها مباشرة إلى مطار جدة الدولي لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم ابتداءً من يوم السبت المقبل.