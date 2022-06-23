شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الليبية تسير أولى رحلاتها لنقل الحجاج لمطار جدة الدولى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن تشغيل أولى رحلاتها مباشرة إلى مطار جدة الدولي لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم ابتداءً من يوم السبت المقبل.
وأوضحت الشركة - في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الخميس- أنها ستباشر نقل الحجاج الليبيين عبر 6 مطارات تشمل كامل ربوع ليبيا أسبوعياً وهي معيتيقة، وبنينا، وسبها، وطبرق، والابرق، ومصراتة.
وحددت الخطوط الجوية الليبية عبر موقعها الرسمي جدول مواعيد انطلاق رحلاتها من المطارات الليبية وكذلك وصولها إلى مطار جدة الدولي.