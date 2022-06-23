شكرا لقرائتكم خبر عن 54 صوتا تحسم اختيار نجيب ميقاتى لتشكيل حكومة لبنانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعدما حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية والمستقلين في قصر الرئاسة ببعبدا اليوم.

وحصل ميقاتي على 54 صوتا مقابل 25 صوتا لمنافسه السفير نواف سلام وصوت واحد فقط لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وصوت للدكتورة روعة حداد، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أي مرشحين، وقاطع نائب واحد الاستشارات النيابية.

وأكدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن استدعاء ميقاتي تم بالتشاور بين الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب نبيه بري.