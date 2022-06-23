شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية تعلن تكليف نجيب ميقاتى بتشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على تزكية من 54 نائباً.

وكانت الفترة الثانية من الاستشارت النيابية الملزمة بين رئيس الجمهوية ميشال عون والكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب لاختيار رئيس جديد لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتي انتهت ولايتها مع بدء ولاية مجلس النواب اللبنانى فى 22 مايو الماضي التزاما بنص الدستور اللبناني.

وأعلنت 5 كتل نيابية دعمها لميقاتي لإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ومن بينها كتل الاعتدال الوطني (كتلة نيابية تضم عدد من المستقلين تضم 6 نواب) والتكتل الوطني المستقل (الكتلة النيابية لتيار المردة وتضم 3 نواب) وكتلة جمعية المشاريع (الكتلة النيابية للسنة من الأحباش وتضم نائبين) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 15 نائبا) وكتلة الجماعة الاسلامية (تضم نائب واحد)، بالإضافة إلى عدد من المستقلين من بينهم النواب حسن مراد وجان طالوزيان.

وفي المقابل، امتنعت عدد من الكتل السياسية عن تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة وأبرزها أكبر كتلة نيابية وهي كتلة حزب الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 19 نائبا) بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وعدد من المستقلين أبرزهم النواب جميل السيد وفؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري، فيما قاطع الاستشارات النيابية النائب أشرف ريفي.

وحصل المرشح لرئاسة الحكومة نواف سلام على تأييد كتلة نواب الكتائب (الكتلة النيابية لحزب الكتائب اللبنانية وتضم 4 نواب) وكتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 8 نواب) وكتلة حركة الاستقلال (الكتلة السياسية لحركة الاستقلال وتضم نائبين)، فيما لم يسمه أي من المستقلين.

وانقسمت كتلة مشروع وطن الانسان التي تضم نائبين، حيث صوت أحدهما لميقاتي ولم يسم الآخر مرشح للرئاسة.