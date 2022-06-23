شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد الأحد اجتماع الخبراء المعنى بخطة التحرك الإعلامى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الامانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعنى بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج، وذلك يوم الأحد المقبل، ولمدة يومين بمقر الأمانة العامة، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وفي هذا الصدد، صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بأن هذا الاجتماع يندرج في نطاق متابعة و تنفيذ توصيات الدورة العادية (14) الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب الذي عقد ببغداد في مارس الماضي، موضحاً ان فريق الخبراء سينكب على دراسة مختلف جوانب خطة التحرك الإعلامي العربي، والتي تتمحور حول دعم و مساندة القضية الفلسطينية المشروعة في أوساط الرأي العام الدولي وخاصة لدى النخب السياسية والحقوقية و الفكرية، ومحاربة الإرهاب والنزاعات المتطرفة، فضلاً عن تثمين مقومات الموروث الحضاري والثقافي العربي.

وأضاف أن هذا الاجتماع سيستعرض تصورات الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية المعنية لوضعها في صيغتها النهائية تمهيداً لرفعها الى مجلس وزراء الاعلام العرب، بما فيها على الخصوص استكمال إطلاق المرصد الإعلامي لخريطة التنمية المستدامة ومشروع المنصة المدمجة، وذلك في سياق التقييم الشامل لخطة التحرك المذكورة، وتحديد أفضل الآليات لتحديثها وفق رؤية متناسقة ومتكاملة تعزز بصورة ملموسة العمل الإعلامي العربي المشترك.