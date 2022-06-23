شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربى أوروبى يناقش تمكين المرأة وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئى تمحور حول تمكين المرأة وحقوق الإنسان وذلك بمشاركة كل من: الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية وزير مفوض منير الفاسي، ومدير حقوق الإنسان بهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ليوزا راغر.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة -في تصريح اليوم الخميس، إن اللقاء ركز بالأساس على تبادل الرؤى بشأن أولويات كل جانب في مجالات تمكين المرأة وحقوق الإنسان، بما يشمل النصوص ذات الصلة المعتمدة حديثا عربيا وأوروبيا.

وأضافت أنه تم التأكيد،خلال اللقاء ،على أهمية تبادل الممارسات الفضلى، والتنظيم المشترك لفعاليات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، علاوة على تصميم برامج لبناء القدرات سيما في مواضيع من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا الحديثة وتأثير التغير المناخي على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والتعرف على أبرز الجهود المبذولة لدى الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.