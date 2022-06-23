شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السورى: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السورى المهندس حسين عرنوس، رغبة الحكومة السورية فى تعزيز العلاقات الثنائية مع البحرين ودفعها إلى الأمام فى المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والعلمية والثقافية والسياحية والنقل .

وأكد عرنوس - خلال لقائه اليوم الخميس، السفير المفوض وفوق العادة لمملكة البحرين لدى سوريا وحيد مبارك سيار - أهمية التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة في ضوء التطورات والأحداث الجارية على الساحة الدولية، مشيرا إلى العمل الذي تقوم به الدولة السورية لإعادة بناء وإعمار ما دمره الإرهاب رغم الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها موضحاً أهمية العمل لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتى تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين كذلك تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة.

ومن جهته أكد السفير البحرينى - حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) - وقوف المملكة إلى جانب سوريا ودعم وحدتها واستقلالها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أنه سيكون لسفارة بلاده في دمشق دور مهم في تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

