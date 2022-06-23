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إصابة جنديين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة فى الأنبار بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى إصابة جنديين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار غربى البلاد .

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، إن "جنديين اثنين أُصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة على سرية هندسة الميدان في قيادة عمليات الأنبار، مشيرا إلى أن أحد الجنديين المصابين حالته خطرة .

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر أمني عراقي إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبى إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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