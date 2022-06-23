شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنديين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة فى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى إصابة جنديين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار غربى البلاد .

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، إن "جنديين اثنين أُصيبا نتيجة انفجار عبوة ناسفة على سرية هندسة الميدان في قيادة عمليات الأنبار، مشيرا إلى أن أحد الجنديين المصابين حالته خطرة .

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر أمني عراقي إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبى إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل .