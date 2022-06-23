كل ما تريد معرفته حول نتيجة الثانوية العامة في الكويت 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نتائج الثانوية العامة في الكويت 2022، هذا ما ينتظره آلاف الطلاب بعد انتهاء اختبارات نهاية العام الدراسي في الشعبتين الأدبية والعلمية.



ونشرت وسائل إعلام محلية كويتية الموعد المحتمل لظهور نتائج الثانوية العامة في الكويت 2022، إذ أكدت أن "الكنترول" يعمل على مدار الساعة للانتهاء من تصحيح الاوراق.

وتوقعت أن ينتهي العاملون في القسم العلمي من تصحيح امتحان الكيمياء مساء الخميس، ومن ثم يبدأون في المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات.

وأكدت أنه في كل الأحوال ستكون النتائج للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني جاهزة يوم السبت المقبل 25 يونيو/ حزيران، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.

في السياق، تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت الدكتور علي المضف، "الكنترولين" العلمي والأدبي مساء الأربعاء، للاطلاع على سير عملية تصحيح أوراق الاختبارات وتقدير الدرجات.

رافق الوزير خلال زيارته للكنترول العلمي، النائب الأول لرئيس عام الامتحانات في الكنترول العلمي الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد. كما رافقه في الكنترول الأدبي النائب الأول لرئيس عام امتحانات الكنترول الأدبي الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، وقد تابع خلال جولته سير عمل لجان التصحيح.

وتشغل نتيجة الثانوية العامة في الكويت 2022 الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، وتفاعل مع قرب ظهورها رواد كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة في الكويت 2022

4 خطوات يجب على طالب الثانوية العامة في الكويت 2022 اتباعها للحصول على النتيجة:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

- اختيار الدخول إلى قسم الثانوية العامة 2022.

- كتابة الاسم بالكامل والرقم المدني بدقة.

- الضغط على زر البحث الموجودة في أسفل الصفحة.