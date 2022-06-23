شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش العراقى تتصدى لهجوم شنه تنظيم "داعش" فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أمنى عراقى أن القوات الأمنية تمكنت من صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء الأربعاء، عن المصدر قوله إن :" عناصر تنظيم داعش الإرهابي تعرضت لنقطة تفتيش ضمن قاطع صلاح الدين، إلا أن القوات الأمنية العراقية تصدت له وباشرت بعملية تفتيش بحثاً عن المنفذين".

يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، تدمير 6 أوكار لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "اللواء الأول وقسم استخبارات الفرقة نفذا بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش العراقي عملية واسعة في وادي المحاسن غربي قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، وأسفرت عن تدمير 6 أوكار لعصابات داعش وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة".