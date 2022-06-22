شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تضامنها مع أفغانستان إثر الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن "تضامنها الأخوى" مع دولة أفغانستان على إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب شرقي البلاد، متسببًا في خسائر بشرية مروعة ومادية كبيرة.