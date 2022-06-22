شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يؤكد حظر استخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث سيُصادر كل ما يُضبَط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تستخدَم في أغراض الطهي، وستطبق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.



وأشارت إلى أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر؛ حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.