روسيا تفرض غرامة جديدة على "غوغل" بسبب محتوى محظور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

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قالت الهيئة الحكومية لتنظيم الاتصالات في روسيا، يوم الأربعاء، إن شركة ”غوغل“ المملوكة لـ“ألفابت“ تعرضت لغرامة أخرى في البلاد.



جاء هذا القرار؛ بسبب مزاعم تتعلق بتكرار التقاعس عن حذف محتوى محظور، بما في ذلك ما تسميه الهيئة ”معلومات مضللة“ على موقع يوتيوب حول الأحداث في أوكرانيا.

وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأجنبية في السنوات الأخيرة؛ بسبب مجموعة من الانتهاكات، فيما يقول منتقدون إنها محاولة من موسكو لفرض سيطرة أكبر على الإنترنت.