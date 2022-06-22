فوز العتيبي ترقص في "زفافها الثاني" على أحمد الموسى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات

كشفت فوز العتيبي مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، اليوم الأربعاء، جانباً من أجواء حفل زفافها الثاني على زوجها أحمد الموسى، الذي أقيم بشكل خاص بينهما، بعد انفصالهما لعدة أشهر.



ونشرت فوز عبر حسابها في ”سناب شات“ مقاطع وصورا من حفل الزفاف الذي جاء في أجواء رومانسية وتخللها لقطات راقصة بين الزوجين على أغنية للفنانة إليسا وأخرى للفنان راشد الماجد.

وكانت فوز العتيبي قد كشفت عن عودتها لزوجها بعد انفصالها عنه، مؤكدة أن الموضوع كان معركة مع من وصفتهم ”أعداء الحب“.

ونشرت فوز منشوراً عبر حسابها في ”سناب شات“ للتعليق على رسالة من أحد متابعيها عبر عن فرحته برجوعهما، قائلة: ”فرحتكم والله واصلة يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح“.

وأضافت المشهورة السعودية في رسالتها لمتابعيها: ”ثقوا دائماً أن الحب الصادق النقي ينتصر“.