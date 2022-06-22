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فوز العتيبي ترقص في "زفافها الثاني" على أحمد الموسى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

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كشفت فوز العتيبي مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الأربعاء، جانباً من أجواء حفل زفافها الثاني على زوجها أحمد الموسى، الذي أقيم بشكل خاص بينهما، بعد انفصالهما لعدة أشهر.

 

ونشرت فوز عبر حسابها في ”سناب شات“ مقاطع وصورا من حفل الزفاف الذي جاء في أجواء رومانسية وتخللها لقطات راقصة بين الزوجين على أغنية للفنانة إليسا وأخرى للفنان راشد الماجد.

وكانت فوز العتيبي قد كشفت عن عودتها لزوجها بعد انفصالها عنه، مؤكدة أن الموضوع كان معركة مع من وصفتهم ”أعداء الحب“.

ونشرت فوز منشوراً عبر حسابها في ”سناب شات“ للتعليق على رسالة من أحد متابعيها عبر عن فرحته برجوعهما، قائلة: ”فرحتكم والله واصلة يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح“.

 

وأضافت المشهورة السعودية في رسالتها لمتابعيها: ”ثقوا دائماً أن الحب الصادق النقي ينتصر“.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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