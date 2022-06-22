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بعد زلزال مدمر.. الأمم المتحدة تدعو لإرسال فرق إنقاذ تركية إلى أفغانستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

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قال مسؤول كبير في مجال المساعدات في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تملك قدرات فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ في أفغانستان وإن تركيا ”في أفضل وضع“ لتقديم هذه المساعدة بعد الزلزال الذي ضرب أفغانستان اليوم الأربعاء.

 

وقال نائب مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف الذي ينسق العمليات الإنسانية: ”تحدثنا عن ذلك مع سفارة تركيا هنا.. وهم ينتظرون الطلب الرسمي“.

 

وأضاف: ”لن نتمكن من تقديم مثل هذا الطلب إلا بعد مناقشة السلطات الفعلية وبناء على ما هو موجود على الأرض في الوقت الراهن“.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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