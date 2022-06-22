شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وباكستان يعزيان أفغانستان فى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرق أفغانستان، ما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها لأفغانستان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من البلاد، وخلّف مئات القتلى والجرحى.



وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقوف بلاده مع أفغانستان، وعزمها على توفير جميع المساعدات الممكنة للأشقاء الأفغان، مضيفاً أنه أمر الجهات المعنية بتوفير الإغاثة اللازمة لحكومة أفغانستان.



كما قدم التعازي والمواساة لأفغانستان حكومة وشعبا ولأسر ضحايا الزلزال، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



من جانبها أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن باكستان تقف مع أفغانستان في هذه الكارثة، مشيرة إلى أن السلطات الباكستانية على تواصل مع الجانب الأفغاني لبحث آلية تقديم المساعدات الممكنة.



بدورها أكدت القوات المسلحة الباكستانية استعدادها لتقديم ما يمكن من دعم ومساندة للسلطات الأفغانية لإغاثة المنكوبين بالزلزال.