شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. الخطوط الجوية تستعيد موقعها بعد قرصنته لمدة ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها استعادت "السيطرة التامة" على اختراق المعلومات بعد عملية قرصنة على موقعها الإلكترونى، ونقل موقع "الرأي" عن مسؤول رفيع المستوى فى "الكويتية" أنه "تمت السيطرة التامة على اختراق المعلومات الذى تعرضت له الشركة من أحد القراصنة (هاكر)، مشيراً إلى استعادة الموقع خلال ساعتين".

وأشار المصدر إلى أن أيا من بيانات "الكويتية" لم يتعرض إلى التسرب"، وأنه تم العمل على اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لتعزيز أمن معلومات الشركة، ومسافريها، بالتعاون مع شركتها التابعة، شركة الأنظمة الآلية.