شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يزور بيلاروسيا فى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا في 30 يونيو الجاري ، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأربعاء.