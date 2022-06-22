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وزير الخارجية الروسى يزور بيلاروسيا فى 30 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا في 30 يونيو الجاري ، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية أن توقيت زيارة لافروف يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وروسيا. 

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "المحادثات المقبلة بين وزير الخارجية الروسي ونظيره البيلاروسي ستركز على سبل تعزيز التعاون في ملف السياسة الخارجية إلى بحث آخر تطورات أبرز الأزمات الدولية الملحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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