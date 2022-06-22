شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض مصفاة لتكرير النفط فى جنوب روسيا لهجوم بطائرتين مُسيرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت مصفاة "نوفوشاختينسكي" لتكرير النفط بمقاطعة "روستوف" الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية لقصف من قبل طائرتين مُسيرتين أوكرانيتين.

وقال بيان أصدره المكتب الصحفي لمصفاة تكرير النفط وأوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء- "نتيجة للأعمال الإرهابية من جانب الحدود الغربية لمقاطعة روستوف نفذت اليوم طائرتان مُسيرتان ضربة على المنشآت الفنية لمصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط"، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن وقوع انفجار أدى إلى اندلاع حريق.



وأوضح البيان أن الحريق اشتعل في أحد مباني المصفاة على مساحة 50 مترا مربعا، وأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في غضون ساعة ونصف الساعة من اندلاعه دون الإشارة إلى وقوع خسائر.



يُذكر أن مصفاة "نوفوشاختينسكي" لتكرير النفط تعد أكبر مُنتج للمنتجات البترولية ومشتقاتها في جنوب روسيا.