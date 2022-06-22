iPad القادم من آبل سيحمل ميزات انتظرها الكثيرون.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بحواسب iPadالجديدة التي ستطلقها آبل العام الجاري.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن "لآبل تخصص للاستغناء عن منافذ Lightningفي حواسب iPadالقادمة، لتستعيض عنها بأخرى من نوع USB-C، أي نفس تلك الموجودة في العديد من أجهزة أندرويد الحديثة.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من آبل قد تعزز انتشار حواسب iPad، وخصوصا أن الكثير من الشركات العالمية أصبحت تعتمد على منافذ USB-C في أجهزتها، كما أن بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقت مؤخرا على اعتماد هذه المنافذ في الأجهزة الإلكترونية والشواحن المخصصة لها.

وتشير الشائعات الأخيرة إلى أن حواسب آبل المنتظرة لن تحصل على شاشات Mini LED بل ستزود بشاشات Retina بحجم 10.9 بوصة، دقة عرضها (2360/1640) بيكسل، وتتميز بمعدلات سطوع عالية وتدرجات لونية ممتازة.

ومن المفترض أن تحصل الحواسب الجديدة على معالجات A14 Bionicالجديدة من آبل، وأن تزود بذواكر وصول عشوائي وشرائح موديم حديثة تمكنها من العمل مع شبكات 5G.