شكرا لقرائتكم خبر عن حزب القوات اللبنانية: لن نسمى أحدا لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن كتلته بمجلس النواب لن تسمى أحدًا لتكليفه بتشكل الحكومة الجديدة فى الاستشارات النيابية التى دعا لها الرئيس اللبنانى ميشال عون لتنعقد غدًا والتي يتم خلالها تسمية كل كتلة نيابية ونائب مستقل لمرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة على أن يلتزم رئيس الجمهورية بتكليف من يحصل على أعلى أصوات بين الكتل النيابية والمستقلين.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأربعاء، عقب اجتماع للتكتل النيابي للحزب والمعروف باسم تكتل الجمهورية القوية والذي يضم 19 نائبًا.

واعتبر جعجع أن الاسمين المطروحين لرئاسة الحكومة لا تتوافر فيهما المواصفات التي طرحها الحزب وذلك في إشارة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام وهما الاسمين المطروحين حتى الآن. وكانت الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي (8 نواب) قد أعلنت أمس تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة، كما أعلنت كتلة حزب الكتائب اللبنانية (4 نواب) تسمية سلام لنفس المهمة.

من جانبها أكدت كتلة التنمية والتحرير بمجلس النواب اللبناني أنها سوف تعلن اسم مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة بعد لقائهم برئيس الجمهورية في الاستشارات النيابية الملزمة المقررة غدًا، معبرة عن أملها في تفضي الاستشارات لإنجاز حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة التحديات التي تثقل كاهل اللبنانيين اقتصاديا وصحيًا وماليًا.