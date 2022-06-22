شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى: علينا الإلتفاف حول القيادة السياسية بما يحقق مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم على أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لتحقيق مصلحة الوطن العليا حتى يعبر الكويت إلى بر الأمان.

وقال الغانم في تدوينة له اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (تويتر) عقب إعلان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي وإعادة الانتخاب وفق الدستور وما يتطلع له الشعب الكويتي - إنه "انطلاقا من الشرع والدستور علينا الالتفاف حول القيادة السياسية فيما تراه، لما يحقق مصلحة الوطن العليا ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت إلى بر الأمان، علينا أبناء الكويت أن نلتف حول قيادتنا السياسية بما يحقق مصلحة وأمال وطننا".

وفى وقت سابق، أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي وفق الدستور، ليقوم الشعب الكويتي باختيار من يمثله اختيارا صحيحا.. وقال: إننا لن نتدخل في اختيار الشعب لمن يمثله بمجلس الأمة أو اختيار رئيسة ليكون المجلس سيد قرارة.

وقال أمير الكويت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، إننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم

وكل ذلك حرصا منا على التمسك بمكتسباتنا الوطنية وعلى احترام سيادة القانون بهدف ضمان استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه أوفياء للرعيل الأول الذي بنى وحمى الكويت مستذكرين احترام وتقدير العالم أجمع للكويت كدولة مؤسسات وصاحبة تجربة ديمقراطية رائدة ومنارة للعمل الخيري والإنساني .

وأضاف أن الكويت بحجمها الصغير أصبحت شامخة بمكانتها العربية والدولية فهي بذلك الأصل والحقيقة والبقاء والوجود مما يستلزم من الجميع باعتبارنا شركاء في مسؤولية إدارة البلاد شعبا وأسرة حكم بذل الغالي والنفيس في سبيل تعزيز مكانتها وتحقيق استقرارها والحرص على تلاحمها وتأكيد وحدتها الوطنية التي كانت على الدوام مبعث قوتها ورفعتها.