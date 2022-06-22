شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الإسلامية" السعودية تكلف 225 داعية ومترجما لتوعية الحجاج والمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية فى الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الأربعاء، تكليف 225 داعية ومترجما لتوعية وتوجيه الحجاج والمعتمرين والزوار فى موسمى الحج والعمرة عبر مواقع العمل المختلفة فى مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، ومحطات قدوم الحجاج عبر المنافذ.

وأوضحت الأمانة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه قد باشر 175 داعية و50 مترجما أعمالهم التوعوية والدعوية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية والمواقيت ومصليات المنطقة المركزية، وذلك للرد على أسئلة الحجاج والمعتمرين من خلال كبائن التوعية الإسلامية، بالإضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية، والدروس والمحاضرات، كما تم تسخير التقنية الحديثة في توعية الحجاج والمعتمرين من خلال تشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي وعلى مدار الساعة؛ للاستفادة منه لنشر المعلومات الصحيحة عن الحج بلغات عالمية مختلفة.

وأشارت إلى ذلك بهدف تعليم الحجاج والمعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم، وترسيخ مقاصد الحج، وتعظيم شعائر الله، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة والتحذير مما ينافيها أو يقدح فيها، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما.